29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Cumhuriyet'in dirilişin simgesi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet yaşam biçimidir, kültürdür, çağdaşlaşmadır, bağımsızlıktır, karanlıktan aydınlığa giden yoldur, gericiliğe, cehalete başkaldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bağımsızlığın, eşitliğin, çağdaşlığın, özgürlüğün teminatı olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 96'ncı yılını coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Destansı bir mücadele sonunda elde edilen Cumhuriyet'i, Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek emanet ettiğini anımsatan Kartaloğlu, şunları kaydetti.

"Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Cumhuriyet yaşam biçimidir, kültürdür, çağdaşlaşmadır, bağımsızlıktır, karanlıktan aydınlığa giden yoldur, gericiliğe, cehalete başkaldırıdır. Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet'i yaşatmaya, çağdaş yaşamı sürdürmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhuriyet'in sağladığı kazanımların bilincinde olarak Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz."

