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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin cesareti seçmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin Milli Mücadele başarısını Cumhuriyet ile taçlandırarak tüm mazlum milletlere örnek olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Dün tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir. Bize düşen de birlik ve beraberlik içinde bu emaneti daha ileriye taşımaktır. İş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, ekonomik olarak güçlendirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı devletimize ve aziz milletimize kutlu olsun."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

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