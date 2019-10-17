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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Pazartesi günü yapılan toplantıda komisyona sevk edilen önergeler oylandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım olacak. Buna göre; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

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-Meclis oturumu
-Detaylar

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