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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık yaptı. Pazartesi günü yapılan toplantıda komisyona sevk edilen önergeler oylandı.

29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca ücretsiz ulaşım olacak. Buna göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

OTOGARDA YENİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

İBB'ye devredilen Büyük İstanbul Otogarı'nda yeni ücret tarifeleri de belli oldu. Buna göre taksi ve otomobiller 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4, otomobiller 8, otobüsler ise 16 lira ödeyecek. 1 saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksiler her saat 1 lira ilave ücret ödeyecek. Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu otobüsler ise 100 kilometre üstü taşımacılık yapanlar 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ödeyecek.

BORÇLANMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nin kabul ettiği maddelerden biri de borçlanma talebi oldu. Karara göre İBB 700 milyon lira borçlanabilecek. 2019 yılı giderlerinin 22 milyar seviyesinde kalacağının, gelirlerin ise 17 milyar liranın altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilen teklifte, yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borç alınmasına onay verilmesi istendi. İBB Meclisi söz konusu borçlanma teklifini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi ayrıca Esenler Belediyesi'nin teklifi üzerine, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolünün iptalini de kabul etti.

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