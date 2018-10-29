29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Tağmaç Saraçoğlu ve beraberindeki 5 dalgıç, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünde, dalış tüpleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe indi, bayramı Türk bayrağı açarak kutladı.

Grup adına açıklama yapan Saraçoğlu, farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet'in 95. yılında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını aktaran Saraçoğlu, "Bizlere bırakılan bu aziz vatanı en iyi şekilde korumak ve yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. Bizler Kuşadası'nda faaliyet gösteren dalgıçlar olarak Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı bu şekilde göstermek istedik." dedi.

