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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Tağmaç Saraçoğlu ve beraberindeki 5 dalgıç, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünde, dalış tüpleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe indi, bayramı Türk bayrağı açarak kutladı.

Grup adına açıklama yapan Saraçoğlu, farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet'in 95. yılında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını aktaran Saraçoğlu, "Bizlere bırakılan bu aziz vatanı en iyi şekilde korumak ve yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. Bizler Kuşadası'nda faaliyet gösteren dalgıçlar olarak Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı bu şekilde göstermek istedik." dedi.

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29 Ekim Cumhuriyet dalgıç su altı

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