HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın sonuçları belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın sonuçları belli oldu

31.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın sonuçları belli oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ve Türkiye Binicilik Federasyonunun (TBF) iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda sonuçlar belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının desteklediği yarışma, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki alanda gerçekleştirildi.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistanve Ürdün'den gelen 24 takımın 100 sporcuyla katılım sağladığı iki gün süren yarışmalarda, 'yetişkin 100 kilometrede birinciliği İsmail Can Çetinkaya, ikinciliği Betül Yılmaz, üçüncülüğü Mehmet Ali Kavraz elde etti. Genç yetişkin 100 kilometrede ise birinci Cem Çapur, ikinci Sadiye Serin oldu.

Yetişkin 120 kilometrede de Erkan Demir birinciliği, Haluk Yüksel ikinciliği, İsmail Eray Çakal üçüncülüğü kazandı. Genç yetişkin 120 kilometrede ise birinci Sattam Abas Snaip, ikinci Kayra Aranmış, üçüncülüğü ise İrem Kavraz elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya için deprem uyarısıMalatya için deprem uyarısı
Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılarSır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar
Togg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktıTogg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Türkiye Binicilik Federasyonu yarışma

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.