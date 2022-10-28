29 Ekim'de AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'lerin açık olduğu saatler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken AVM'lerin açık olduğu saatler vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak. Resmi tatil günlerinde devlet kurumlarının dışında bazı özel kurumlarda çalışanlarına izin kullandırıyor. Hafta sonu alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler ile ilgili detayları merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ve ayrıntılar haberimizde...

29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak.

Bu yıl saat 10.00'da açılan AVM'lerin kapanış saati ise 22.00'dır.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

