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29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Şanlıurfa'da çekilen bir görüntü dikkatleri çekti. Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşlarındaki 2 çocuğun bisikletle önünden geçtikleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na asılan bayrağa selam durup, öpmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı. Dün yoldan bisikletle geçen 2 çocuk, duvardaki bayrağı fark edince bisikletlerinden inip selam durdu. Çocuklar ardından Türk bayrağını 3'er kez öptükten sonra yollarına devam etti.

SELAM DURUP, ÖPTÜLER

Bu anlar lçe Jandarma Komutanlığı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçerken bisikletlerinden inen çocukların, Türk bayrağına selam durup 3'er kez öptükleri görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim türk bayrağı

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