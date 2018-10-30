29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı. Dün yoldan bisikletle geçen 2 çocuk, duvardaki bayrağı fark edince bisikletlerinden inip selam durdu. Çocuklar ardından Türk bayrağını 3'er kez öptükten sonra yollarına devam etti.
SELAM DURUP, ÖPTÜLER
Bu anlar lçe Jandarma Komutanlığı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçerken bisikletlerinden inen çocukların, Türk bayrağına selam durup 3'er kez öptükleri görülüyor.
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