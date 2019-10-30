29 Ekim'de eylem arayışındaki terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 100 kişi gözaltına alındı

100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Burada konuşan Aktaş, Barış Pınarı Harekâtı'nda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Aktaş, "Geçtiğimiz 2 haftalık süreçte Barış Pınarı Harekatı'nda önemli noktalara ulaştık. PKK/PYD terör örgütleri sınırımızdan geriye çekildi. Alanda gerekli incelemeler yapılmakta olup, bu alanda güvenlik güçlerimiz tarafından da devriyeler başlayacak" dedi. Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinen Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bin 297 hesap tespit edildi, 452 şahıs gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıya, Teftiş Kurulu Bölge Başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ve İl Emniyet Müdürleri video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'



Aktaş, toplantının devamında uyuşturucu ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla başarılı operasyonlar yürütüldüğünü de kaydederek, "Yürütülen bu çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Yol kontrol noktalarında tedbirler arttırılarak devam etmekte olup, uygulama noktalarında da personelimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "1 Kasım tarihinden itibaren çakarlı araçlarla ilgili uygulamanın yürürlüğe gireceğini de hatırlatarak, "Böylece çakarların yetkisiz ve amacı dışında kullanımının önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

Kaynak: DHA

