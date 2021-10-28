29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? 29 Ekim'de noterler açık mı?

29 Ekim Cuma günü noterlerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi kurum ve kuruluşların hizmet verip vermeme durumu merak ediliyor. Peki 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu?

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim'de noterler kapalı olacak. 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 senesi itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. Yani noterde işi olanlar 30-31 Ekim 2021 tarihlerini bekleyecek.



