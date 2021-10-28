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29 Ekim'de (yarın) İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

28.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yarın kentte toplu taşımanın ücretsiz yapılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğunu açıkladı. İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

Uygulama, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul'un işlettiği metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ’ye bağlı hatlarda (İstanbul Havalimanı hatları hariç) geçerli olacak.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan karar çıkması halinde uygulamaya Marmaray Hattı da dahil edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul
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