İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi, inme oluşumunda en önemli risk faktörlerinin tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite olduğunu bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, beyin damar hastalıklarının dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğu belirtildi.

Dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiği, 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 3 yılda (2015-2018) TÜİK raporlarına göre Türkiye’de beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35-40 bin arasında değişmekte ve yıllar içinde artış göstermektedir. Toplumun risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesi, özellikle yaşam tarzı değişiklikleriyle inmelerin yüzde 70 oranında, diğer değiştirilebilir tıbbi faktörlerin de giderilmesiyle inmelerin yüzde 90 oranında önlenebildiği bilinmektedir. İnme oluşumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivitedir. Bu risk faktörleri yüksek kan şekeri (diyabet), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan yağları (hiperlipidemi) gibi ciddi problemlere yol açar. Diğer risk faktörleri, metabolik sendrom, bel çevresinde yağlanma, yüksek kan yağları, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekerinin aynı anda bulunması, diyabet, kalp krizi ve inme riski, kronik stres, düzensiz kalp ritmi, doğum kontrol hapları ve bazı hormon ilaçları kullanımıdır."