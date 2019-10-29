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29 Ekim gösterilerinde sakatlanan minik sporcu gözleri dolarak gösterisini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında gösteri yapan minik judocu dizinden sakatlandı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında gösteri yapan minik judocu dizinden sakatlandı. Minik sporcu, gözleri dolarak gösterisini tamamladı.
Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Program, Edebali Stadı’ndaki kutlamalarla devam etti. Stadın tribünlerinin depreme uygun olmaması nedeniyle vatandaşlar stat girişindeki boş alana konulan sandalyelere oturdu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim son devletimizdir"
Bilecik protokolünün öğrencileri ve vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulnularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Vali Şentürk, "Bugün; bize hükmetmeye, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetlere bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının maddi ve manevi yönden inşa ettikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 96’ncı yılında birlik ve beraberlik içinde olmanın coşku ve heyecanı içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kadın erkek, yaşlı genç milletimizin her ferdiyle Milli Mücadele’de bir kahramanlık destanı yazarak kurdukları Türkiye Cumhuriyeti günümüzde artık bir dünya devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim son devletimizdir. Bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımız her dönemde olduğu gibi cumhuriyet döneminde de ülkemizin bütünlüğünü, Devletimizin bekasını şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla sürdürüyoruz. Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’dan başlayarak Ertuğrul Gazi’ye, Şeyh Edabali’ye, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet Han’a, Kanuni Sultan Süleyman’a, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı ve cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bugünlere ulaşmamızı sağlayan tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi

Gözleri doldu ama gösteriyi bırakmadı
Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi, judo, tekvando, jimnastik gösteri ile kutlamalar devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo takımının minik sporcusu Yiğit Topal, bir atlayış sırasında sol dizinden sakatlandı. Eliyle dizini ovan ve yürümekte güçlük çeken minik judocu, gözleri acıdan dolsa da gösterisini tamamladı. Gösteri sonunda antrenörleri minik sporcuyu sağlık ekiplerine götürerek tedavi ettirdi.
29 Ekim kutlamaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol üyelerinin madalya takdimi ile devam etti. Son olarak geçit töreni yapılırken, geçide bisikletliler, motosiklet kulüpleri, taksiciler ve kurumların araçları katıldı. Kutlamalar bu gece yapılacak fener alayı ve havai fişek gösterileri ile son bulacak.
Gösteriler sonunda Bilecik’ten Mehmetçiğe tüm protokol ve öğrenciler tarafından asker selamı gönderildi.

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