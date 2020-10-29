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29 Ekim'i böyle kutladılar! Başkent sokaklarında klasik araba geçidi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 17:36 | Son Güncelleme

Ankara'da klasik araba tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi. Başkent sokaklarında dolaşan klasik araba tutkunları renkli görüntüler oluşturdu.

29 Ekim'i böyle kutladılar! Başkent sokaklarında klasik araba geçidi

Altındağ Belediyesi ile Ankara Klasik Arabalar Kulübünce düzenlenen etkinlik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünden başladı.

Tura katılan yaklaşık 60 klasik araba, güzergahında Ankara Kalesi'nin de olduğu şehir turunu Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi önünde tamamladı.

Şehir turuna katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhuriyetin Altındağ'da kurulduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

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"97'nci yılda biz de klasik arabalarımızla birlikte Ankara sokaklarında, Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda halkımızla birlikte coşkulu bir kutlama yapıyoruz. Cumhuriyeti en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmak için bu topraklardan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bağımsız bir şekilde varlığını sürdürecektir. Büyük Atatürk'ün 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyet emin ellerde."

Ankara Klasik Arabalar Kulübü Başkanı Necdet Boyacı ise kulübü 2011 yılında kurduklarını söyledi.

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Kuruluş yılından bu yana etkinlik düzenlediklerini belirten Boyacı, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle düzenledikleri ilk etkinliğin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri şehir turu olduğunu anlattı.

Turun, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümüne özel düzenlendiğine değinen Boyacı, yılın ilk etkinliği olduğu için katılımın iyi olduğunu söyledi.

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Tura katılan en eski klasik arabanın sahibi Ahmet Keten Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tura katıldığı için memnun olduğunu dile getirdi.

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AA


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