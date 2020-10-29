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29 Ekim'i yüzerek kutladılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Her yıl 19 Mayıs'ta denize giren eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, açtığı yüzme sezonunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denize girerek kapattı. Geleneği bozmayan Bakırcı'ya Rizeli vatandaşlar ve iş adamları da eşlik etti.

29 Ekim'i yüzerek kutladılar!

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, başlattığı geleneği bozmayarak her yıl olduğu gibi 19 Mayıs’ta denize girerek açtığı yüzme sezonunu yine 29 Ekim’de denize girerek kapattı. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen su sıcaklığının yüzmeye elverişi olduğunu dile getiren Bakırcı, “Benim belediye başkanlığı dönemimin ilk yılından itibaren her yıl 19 Mayıs’ta Karadeniz’in şirin ili Rize'mizde denize girilebildiğini göstermek amaçlı denize giriyordum. 29 Ekim günü de sezonu kapatmış oluyorduk. Bu sezon kapatma resmi kapatma anlamındadır. Bu tarihten sonra da Karadeniz’de çok rahat denize girilebiliyor. Yine başkanlığımız bittikten sonra biz buna devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı eşlik ediyor. Haftanın 3 günü belediyemizin bu sosyal tesisini kullanarak denize giriyoruz. Sağlık açısından faydası da olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

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DERECE ALANLAR VAR

Onlarla beraber yüzen ve zamanla kendini geliştirip Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'na katılanlar olduğunu dile getiren Bakırcı, “Geçtiğimiz hafta stant taktırdığım için çok kalamadım. Bu etkinlikler burada var olduğu için içimizden bazı arkadaşlar İstanbul’daki boğaz olimpiyatlarına katıldı. Derece alarak döndüler. Hem de bu arkadaşlarımız profesyonel olmayan amatör yüzücüler. İnşallah önümüzdeki yıl profesyoneller de dahil olur” dedi.

Bakırcı’ya yüzerken Rizeli vatandaşlar ve iş adamları da eşlik etti.

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(İHA)

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