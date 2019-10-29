Vatan Caddesi, 29 Ekim kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatıldı

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
KAPATILAN YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,
ALTERNATİF GÜZERGAH
Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.
Kaynak: DHA
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