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29 Ekim kutlamalarında öğrencilere minder eziyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kapsamında düzenlenen kutlamalarda taekwondo gösterisi yapacak olan sporcuların minder toplayıp kaldırmaları eziyete dönüştü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı Trabzon’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen kutlamalara Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tabiriyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak siz gençlerimizin elinde. Büyük Atatürk’ün dediği gibi en yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacaksınız diyerek buna vurgu yapmış ve cumhuriyetimizi siz gençlere emanet etmiştir" dedi.
Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri kapsamında öğrenciler ve sporcular tarafından bir dizi gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlar ve il protokolü tarafından yaşanan en şaşırtıcı olay ise sporcuların minder eziyeti oldu. Bir gösteri yapmak için hazırlanan taekwondo sporcuları minderleri sermek için uzun uğraş verdi. Bir süre boyunca uğraşan sporcuların bu eziyetini il protokolü ve vatandaşlar izlemekle kaldı. Minderlerin kurulumun ardından gösterilerini yapan sporcular tekrar minderler sökmeye başladı. Minderlerin bir bölümünü söken sporcular gelen talimat üzerine minderleri tekrar sermek için uğraştı. Minderleri eski haline getiren taekwondo sporcuların bu gösterinin ardından yöresel halk oyunları gösterisine geçildi. Bu gösteri için tekrar minderlerin sökülmesi talimatı gelince minderleri sökmek için bu sefer etkinlik görevlileri ve halk oyunları ekibi devreye girdi. Bir bölümü sökülen minderler bir tarafta toplanırken, halk oyunları ekibi gösteriye başladı. Gösterinin devam ettiği anlarda görevliler minderleri etkinlik alanından dışarıya taşımak istedi. O esnada görevlilerin yanına gelen koruma polisi minderlerin taşınmayacağını söyledi. Etkinlik alanında bir yanda gösteriler sunulurken, bir yanda yığılan minderler vatandaşlar ve öğrenciler tarafından hayretle izlendi. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından minderler etkinlik alanından çıkartıldı.
Gösterilerin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Tören, öğrenci ve askerlerin geçişinin ardından sona erdi.

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