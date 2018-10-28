"29 Ekim, mazlum halklara umut kaynağı olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.
Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 95 yıl önce kahraman Türk milletinin gösterdiği onurlu duruşun insanlık tarihine geçtiğini, fedakarlığıyla kazanılan Milli Mücadele'nin taçlandığını ve Cumhuriyet'in ilanıyla hür ve bağımsız yaşama arzusunun tüm cihana ilan edildiğini belirtti.
Kaya, "29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. Aradan geçen bir asırlık süreçte Türkiye Cumhuriyeti, milli hedef ve gayelerine yaklaşmaya, küresel geleceği ve tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana güçlü bir ivme yakalayan Türkiye'nin, kuruluş idealleri rehberliğinde kutlu yolculuğunu sürdürdüğüne işaret eden Kaya, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasiye ve adalete olan inancımızla çıktığımız yolda, gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle milletimizin sesi olduk, dünyanın gıpta ettiği hizmetlere imza atmayı başardık. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' dedik, dünyanın neresinde yardıma muhtaç biri varsa elimizi uzatmaktan çekinmedik. Ülkemizi istikrarın, huzurun, dünya vicdanının merkezi haline getirdik, getirmeye de devam edeceğiz."
Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünün artmasının bazı karanlık odakları rahatsız ettiğine değinen Kaya, AK Parti üzerinden Türkiye'yi yıpratma girişimlerinin hayata geçirildiğini vurguladı.
AK Parti'nin başarılarını sindiremeyen odakların yıldırma politikalarını hayata geçirdiklerini belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Allah'a şükürler olsun ki Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bu hain emellere heves edenlere karşı gösterilen milli ruh ve birliktelik şuuruyla karanlığı nasıl aydınlığa çevirdiysek, günümüzdeki sistematik saldırılara da milletimizin ve devletimizin kudretli, azimli mücadelesi ile gereken cevabı verdik, vermeyi de sürdürüyoruz. Milletin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canı pahasına gösterdiği şanlı direniş, iradesine ve geleceğine sahip çıkış, Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağını gösteren en görkemli kanıtlardan biridir.
Şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin kahramanlığıyla kurulan bu devleti yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösteren milletimiz, geçmişine, bayrağına, vatanına bağlılığıyla geleceğe yürüyeceğini göstermiştir. Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır bir başarı ile Türkiye'yi yönetme şerefine nail olan AK Parti ile Cumhuriyetimiz'in inşallah 100'üncü yılına ulaşmanın tarifsiz mutluluğu ve onuru içinde olacağız. 2023'e, 2053'e ve 2071'e giden yolda Türkiye'nin bugünkü kazanımlarının da ilerisinde, daha da kalkınmış, müreffeh bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."
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