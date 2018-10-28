"29 Ekim, mazlum halklara umut kaynağı olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 95 yıl önce kahraman Türk milletinin gösterdiği onurlu duruşun insanlık tarihine geçtiğini, fedakarlığıyla kazanılan Milli Mücadele'nin taçlandığını ve Cumhuriyet'in ilanıyla hür ve bağımsız yaşama arzusunun tüm cihana ilan edildiğini belirtti.

Kaya, "29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. Aradan geçen bir asırlık süreçte Türkiye Cumhuriyeti, milli hedef ve gayelerine yaklaşmaya, küresel geleceği ve tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana güçlü bir ivme yakalayan Türkiye'nin, kuruluş idealleri rehberliğinde kutlu yolculuğunu sürdürdüğüne işaret eden Kaya, mesajında şunları kaydetti: