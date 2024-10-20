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29 Ekim ne günü? 29 Ekim'de ne oldu? Tarihte 29 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.10.2024 20:29
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Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli bir tarih olan 29 Ekim her yıl tüm ülkede büyük bir coşku ile kutlanır. Bütün Türk vatandaşları için son derece önemli olan bu tarih yıllardır bayramlarla ülkenin dört bir yanında yapılan çeşitli etkinliklerle anılır. 29 Ekim tarihi Cumhuriyet Bayramı olmasının yanı sıra dünya çapında da farklı önemlere sahiptir.

29 Ekim ne günü? 29 Ekim'de ne oldu? Tarihte 29 Ekim

Miladi takvimde yılın 302. günü (Artık yıllarda ise 303. gündür) olarak işaretlenen 29 Ekim tarihinde tüm dünyayı ilgilendiren önemli gelişmeler olmuştur. Ancak bu tarihin Türkiye için önemi çok büyüktür. Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan bu tarihte, Cumhuriyet ilân edilmiştir. 29 Ekim 1923 yılında ilân edilen cumhuriyet yıllardır kutlanmaktadır.

29 Ekim ne günüdür?

29 Ekim tarihi 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Türk devletinin yönetim şekli olarak cumhuriyet bu tarihte belirlenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiştir.

Türk halkını çağdaşlaştırma amacı taşıyan cumhuriyetin ilan edilmesi de Atatürk devrimlerinden biridir. Başka yenilenme ve reformların da önünün açılmasını sağlayan cumhuriyet, bu nedenle her yıl 29 Ekim tarihinde bayram olarak kutlanır. Mecliste 29 Ekim 1923 tarihinde “Türkiye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir” ifadesi yer almış ve cumhuriyet resmen ilan edilmiştir.

Dünyada 29 Ekim tarihinde ne oldu?

Türkiye’nin milli bayramlarından bir olan Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim’de şenliklerle ve ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanır. Bu tarihte dünya çapında önemli olarak kabul edilen başka olaylar da yaşanmıştır. Örnek bazı durumlar şunlardır:

  • Uluslararası Kızıl Haç’ın kuruluş kararı alındı.
  • Batı Trakya Bağımsız Hükümeti yıkıldı.
  • Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına girdi.
  • Mozart’ın Don Giovanni operası Prag Ulusal Tiyatro’da ilk kez sahnelendi.
  • İki bilgisayar arasında ilk bağlantı yapıldı.
  • Marmaray açılışı yapıldı ve ilk seferi düzenlendi.
  • İstanbul Havaalanı açıldı.
  • Ayla Algan, Bob Ross, Simon Deli gibi ünlü isimler doğdu.
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29 ekim
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