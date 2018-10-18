"29 Ekim okullarımızda coşku ile kutlanacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, okullara gönderilen yazıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmayacağına dair talimat verildiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku ile yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup, Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşku ile kutlanacaktır."
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