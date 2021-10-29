29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulaması! On Numara ne zaman çekiliyor?

En son 25 Ekim'de yapılan çekilişte doğru rakamı tutturan bir kişi, 228 bin 785,55 TL'nin sahibi olmuştu. 29 Ekim 2021 Cuma günü MPİ tarafından yapılan çekilişle birlikte On Numara oyununun kazananı, yine milyonların sahibi olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları, akşam saat 20:00'den sonra belli oluyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

On Numara oyununda çekiliş sonuçları, Millî Piyango İdaresi’nin (MPİ) resmî internet sitesi olan https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi'den sorgulanıyor.

25 EKİM 2021 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun 25 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şöyleydi;

1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 15 - 24 - 28 - 29 - 39 - 41 - 48 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 - 65 - 73 - 76 - 79 olarak belirlendi.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

25 EKİM’DE ON NUMARA NE KADAR KAZANDIRDI?

25 Ekim'de yapılan On Numara çekiliş sonuçlarının ardından 10 rakamını doğru tutturan 1 kişi 228.785,55 TL, 9 bilen 22 kişi 5.504,50 TL, 8 bilen 579 kişi 261,40 TL, 7 binlen 5 bin 785 kişi 49,70 TL, 6 bilen 35 bin 104 kişi 8,60 TL ve 0 çeken 63 bin 180 kişi de 6,70 TL kazanmıştı.



