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29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarın gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hakkında bilgiler

24.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim resmi tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli bayramlardan biri olan bu bayramda yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim resmi tatili hakkında detaylar

29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarın gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hakkında bilgiler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili için geri sayım başladı. Milli bayramlardan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu hafta cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim ise cuma günü olacak. Vatandaşlar heyecanla bayramı bekliyorlar. Resmi Gazete içerisinde bayram tatili hakkında detaylı bilgiye yer verildi. İşte detaylar

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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