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29 Ekim ücretsiz konserler! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz İstanbul konserleri nerede, saat kaçta?

29.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi etkinlikler var, diye merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul'da yapılacak ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak?

29 Ekim ücretsiz konserler! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz İstanbul konserleri nerede, saat kaçta?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı senelerdir büyük heyecanla bekleniyor ve yurtiçinde coşkuyla kutlanıyordu. Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle hafif geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene büyük kutlamalarla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında yapılacak etkinlikler merak konusu oldu. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da yapılacak ücretsiz konserler ve etkinlikler...

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER

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GÖKSEL KONSERİ: MALTEPE/ Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı-GÖKSEL(20.00)
OĞUZHAN KOÇ KONSERİ: Kartal Meydanı (20:30)
YAŞAR KONSERİ: Maçka Demokrasi Parkı(20.00)
HAYKO CEPKİN KONSERİ: Sarıyer Merkez (20.00)
SERTAB ERENER KONSERİ: İspark Avcılar Açık Otoparkı (20.00)
MURAT BOZ KONSERİ: Atatürk Kültür Merkezi Beyoğlu (20.00)
DUMAN KONSERİ: Barbaros Meydanı (21.00)

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılında birçok noktada etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sene kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak.

ŞİŞLİ

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” isimli konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri dinleyici ile buluşacak.

EYÜP

Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan sahne alacak.

SULTANBEYLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat sahneye çıkacak.

KAĞITHANE

Kağıthane'de bulunan Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak.

FATİH

Fatih’te Mevlanakapı Kara Surları’nda gün boyu etkinlikler düzenleneceği açıklandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maskotlu Çocuk Konseri, Pound Rockout Atölyesi, Bando Gösterisi ve Sokak Sanatları, Sihirli Bayrak Atölyesi etkinlikleri çocuklar ile buluşturulacak.

KADIKÖY

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Müze Gazhane’de de bayramda, her yaş grubuna özel, tüm güne yayılacak bir dizi etkinlik yapılacak.

Müze Gazhane'de atölyeler, söyleşiler, gösteriler yapılacak.

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