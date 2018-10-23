29 EKİM'DE AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yer radarları kullanılacak. Açılışı öncesi havadan görüntülenen havalimanı ayrıca termal kameralar ve fiber optik sensörlerle 7/24 gözlem altında tutulacak.

90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğü, alt yapısı ve güvenliğinden birçok noktasına kadar yeniliklerle adından söz ettiriyor Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan görev yapacak personelin eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan personel, açılıştan birkaç gün önce yeni havalimanında çalışmalara başlayacak. İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

İLK FAZ İÇİN 6 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM YAPILDI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon İnşaat ortak girişiminde 26 milyar 140 milyon Euro'luk yapım, işletme ve devir bedelleriyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda birinci fazı için 6 milyar Euro'luk yatırım yapıldı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket 5 yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor. 310 POLİS, 100 GÜMRÜK MEMURU OLACAK

Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metre de bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kamerayla 8 kusurlu hareket tanımlandı. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.