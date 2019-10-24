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29 Ekim’de Bursa’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıldönümünde Bursa’da toplu ulaşım ücretsiz olacakBugünkü Büyükşehir Meclisi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarıdan dolayı görev alan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Terör unsurlarının bertaraf edilmesi için askerimiz tarafından bir operasyon başlatıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıldönümünde Bursa’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Bugünkü Büyükşehir Meclisi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarıdan dolayı görev alan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Terör unsurlarının bertaraf edilmesi için askerimiz tarafından bir operasyon başlatıldı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; konuyla alakalı istişare eden fikir birliği eden tüm parti başkanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız başta bu harekatta görev alan tüm askeri personelimize başarılar diliyorum. Şehadete yürüyen askerlerimiz oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin.
Son 40 yıldır ülkemizin güney hattında cerayan eden olayları her bir vatandaşımız detayıyla biliyor. 30 bin vatan evladı şehit oldu" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bursa’da toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, "Cumhuriyetin ilanı noktasında verilen o eşsiz mücadelenin kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Farklı etkinlikler ve aktiviteler Valiliğimiz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz marifetiyle olacak. Daha önceden aldığımız karar gereği ücretsiz taşıma imkanı sağladığımız günleri belirlemiştik. 29 Ekim 2019 günü bu tarihlerden bir tanesiydi. 29 Ekim’de burada olamayacağım. Akıllı şehircilikle alakalı ulaşım yatırım ve turizmle alakalı 4 günlük Güney Kore seyahatim olacak. Büyükelçimizle sözleştik, oradaki resepsiyona katılıp oradaki vatandaşlarımızla Büyükelçimizle Cumhuriyetin 96.yılını kutlama imkanımız olacak" dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle 29 Ekim günü toplu ulaşımın Bursa’da ücretsiz olmasına karar verdi.

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