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29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir tasarımcı, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümüne özel olarak Türk bayraklı gelinlik dikti.

29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta bir tasarımcı, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümüne özel olarak Türk bayraklı gelinlik dikti.
Sivas'ta yaşayan ve 8 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru (36), Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümüne özel gelinlik hazırladı. Gelinliğin göğüs kısmını ay-yıldızlı taşlarla süsleyen Koru, 25 günde tamamladığı gelinliği 7 bin liraya masrafla yaptı. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Ay yıldızlı gelinlik yoğun ilgi gördü. Gelinliğin üzerinde bulunan kristal taşların tek tek elde işlendiğini ifade eden Koru, "Bu gelinliğimizi Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümüne özel olarak tasarladık ve üzerinde halen çalışmalarımız devam ediyor. Rekorlar kitabına girmek için uğraşıyoruz. Bunun için üzerine 95 bin kristal boncuk işlememiz gerekiyor. Şu an gelinliğin üzerinde 10 bine yakın boncuk var. Bunu 95 bine tamamlamak istiyoruz. Bu gelinlik ayrıca şubat ayında yapılacak olan uluslararası bir defilede de sergilenecek. Göğüs kısmına Türk bayrağı yaptık. Özellikle Cumhuriyetimizin önemini, değerini, bütün insanlara belli etmek için bunu yaptık" dedi..
Manken Zehra Demirtaş ise bu gelinliği giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı29 Ekim'e özel, Türk bayraklı gelinlik tasarladı

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