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29 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 29 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29.09.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. 29 Eylül 2022 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, 29 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 29 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29 Eylül deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 29 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok vatandaş 29 Eylül 2022 Perşembe günü internette Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşıyor. Peki, 29 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 29 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

29 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.29 05:44:26 35.5315 23.2958 63.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.29 04:25:21 35.5437 31.4563 86.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.29 04:14:33 40.7937 42.7840 14.4 -.- 1.9 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.29 04:06:10 35.5118 23.2030 27.6 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.29 03:50:50 40.7940 42.8028 8.0 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.29 03:34:20 40.8240 42.7905 21.1 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.29 03:29:25 40.4202 28.6015 5.4 -.- 3.4 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.09.29 02:10:12 37.0068 36.0152 10.9 -.- 2.1 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.09.29 02:02:45 38.4742 42.9165 19.1 -.- 2.0 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.09.29 02:02:17 38.4552 42.9373 18.3 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.09.29 01:40:01 39.5220 28.9107 7.2 -.- 2.1 -.- YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.09.29 01:28:07 38.3955 39.0543 6.6 -.- 2.1 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.29 01:25:59 39.1600 29.0372 9.5 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.09.29 01:11:39 40.7605 42.7995 27.2 -.- 1.6 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.29 00:53:20 39.1313 28.0485 5.4 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.09.29 00:13:06 36.9943 28.3910 3.9 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.29 00:08:17 39.4492 27.0603 6.7 -.- 1.5 -.- CAMTEPE-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.09.29 00:01:13 40.7995 42.7868 15.3 -.- 1.5 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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