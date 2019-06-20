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29. GAPSHOES Fuarı 3 Temmuz'da kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Yeni marka ve modellerle ayakkabı sektörünü daha ileri noktalara taşımak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı 3 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın resmi açılış töreni protokolün katılımıyla 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa yurt dışından ise Suriye firmalarının yer alacağı fuarda 150 firmayla 400 marka ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabılar, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj gibi ürün grupları yer alacak.

Türkiye'nin her noktasından profesyonel ziyaretçiyle yurt dışından Etiyopya, Irak, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya, Suudi Arabistan, Suriye, Azerbaycan, Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerinden profesyonel heyetlerin geleceği fuarı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 4 gün boyunca saat 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ayakkabı sektörünün Gaziantep ve Türkiye için önemli olduğunu belirterek yeni marka ve modellerle sektörü daha ileri noktalara taşımak istediklerini söyledi.

Fuarların ürün tanıtım ve müşteri bulma noktasında çok faydalı olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "Üretim yapmak kadar katma değerli üretim ve tanıtım günümüzde olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Bunu başaran firmalar rakiplerinden bir adım öne geçiyor." dedi.

Ünverdi, markalaşmanın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle ayakkabı sektöründe dünya çapında marka çıkarmak çok önemli. Bunu başarmanın yolu da araştırma, geliştirme ve tanıtımdan geçiyor. GAPSHOES fuarımız kendi sektöründe tanıtım ayağında çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. İnşallah kış fuarımızın da yüksek katılımla gerçekleşmesini ve sektöre önemli katkılarda bulunmasını bekliyoruz. Yeni marka ve modellerle ayakkabı sektörünü daha ileri noktalara taşımak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Fuar GAPSHOES Gaziantep gso

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