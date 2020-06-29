29 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde 50 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "59631" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam ise "1" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130MaxiPara Kart ile y\u00fckledi\u011fin kadar harca!'T\u00fcm siyaset\u00e7iler FET\u00d6 ile biraraya gelmi\u015ftir' dedi ve bir ki\u015fiyi d\u0131\u015far\u0131da tuttu2020 Y\u0131l\u0131 A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 Yurt D\u0131\u015f\u0131 S\u0131navlar\u0131 Yaz\u0131s\u0131