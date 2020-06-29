HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları

29 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

29 Haziran 2020 günü Banko Piyango oyunu çekilişi yapıldı. İşte 29 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları.

29 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiye "59631" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "1" olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı

En Çok Okunan Haberler

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

Diğer Haberler
Van'da hain saldırı! 1 güvenlik korucusu yaralı

Van'da hain saldırı! 1 korucu yaralı

Eşi küsünce intihara kalkıştı, çevredekiler anbean görüntüledi

Caddede hayat bir anda durdu! Tüm gözler oraya kilitlendi

29 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

29 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Uşak’ta feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Caddebostan Sahili'nde gece yoğunluğu

Caddebostan Sahili'nde gece yoğunluğu

Bülent Arınç 'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.