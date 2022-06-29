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29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

29.06.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucunda çıkan rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Böylelikle 29 Haziran akşam saatlerinde Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Şans oyunu severler gözlerini Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Sonuçlar, çekilişin başlangıcı itibarıyla birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte merak edilenler...

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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