Şans oyunu severler gözlerini Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Sonuçlar, çekilişin başlangıcı itibarıyla birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki 29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



