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29 Kasım Amerikan Basınından Özetler

29.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

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29 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Şükran Günü'nde Afganistan'a yaptığı sürpriz ziyaretin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın Afganistan'a yaptığı bu ilk ziyarette hem ülkede görev yapan Amerikan askerlerini Şükran Günü kutlamalarında yalnız bırakmadığını, hem de Taleban'la barış müzakerelerini yeniden başlattığını açıkladığını yazıyor. Habere göre dün akşam yerel saatle 20:30'da Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'ne ulaşan Trump, burada Şükran Günü yemeği servisi yaptı ve askerlerle birlikte aynı sofrayı paylaştı. Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle görüştükten sonra yaptığı açıklamada Taleban'la üç ay önce sonlandırdığı barış görüşmelerini yeniden başlattığını kaydetti. Taleban'ın daha önceki görüşmelerde ateşkes ilan etmeyi istemediğini ancak bu sefer durumun farklı olduğunu söyleyen Trump, örgütün ateşkese sıcak baktığını belirtti. Bagram'da bir uçak hangarında bin 500 kadar askeri personele seslenen Başkan, Afganistan'da askeri zafer kazanmak istediğini, ancak başarının savaş alanında çatışarak değil ”siyasi çözümlerle” kazanılabileceğini kaydetti. Ziyaret, büyük bir gizlilik içinde planlandı. Ailesiyle birlikte tatil yaptığı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Çarşamba gecesi Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne gelen Trump, buradan Air Force One'la 13 saatlik Afganistan uçuşu için havalandı. Gizliliği korumak için uçağın ışıkları söndürüldü, perdeler kapatıldı. Hatta Trump'ın nerede olduğuna ilişkin şüphe çekmemesi için Beyaz Saray personeli, Başkan'ın Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Sürpriz Afganistan ziyareti, Trump'ın bir savaş bölgesine yaptığı ikinci ziyaret. Trump 2018'de Noel'den bir gün sonra Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret etmişti.

New York Times ise Irak'ın Necef kentindeki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırıdan sonra patlak veren şiddet eylemlerinin ülkenin başka bölgelerine de yayıldığını yazıyor. Habere göre şiddeti dizginlemeye çalışan Iraklı güvenlik güçlerinin ülkenin güneyinde protestocuların üzerine ateş açması sonucu en az 35 kişi öldü. Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Hızlı Tepki Güçleri adlı birim, dün, göz yaşartıcı gaz ya da ses bombası yerine sabah saatlerinde oturma eylemi düzenleyen silahsız protestocuların üzerine ateş açtı. Olayda en az 25 kişi öldü, 160 kişiyse yaralandı. Günün ilerleyen saatlerindeyse Necef ve Kerbela'daki olaylarda en az 10 kişi daha yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre protestocuların dün Necef'te bir Şii türbesine saldırmasından sonra türbenin etrafındaki güçler, saldırıya ateş açarak karşılık verdi. Göstericiler bir gün önceyse Necef'teki İran Konsolosluğu'na gaz bombalarıyla saldırmış ve İran karşıtı sloganlar atmıştı. Gazete, yaşanan bu son çalkantıların, son haftalarda Lübnan, Suriye ve Irak'ta patlak veren hükümet karşıtı eylemlerin parçası olduğunu kaydediyor. Üç ülkede de protestocular, İran'la bağlantılı olarak gördükleri hükümet kurumlarını ya da askerleri hedef alıyor.

Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın Hong Kong'daki demokrasi hareketine ve Pekin Hükümeti karşıtı protestoculara destek vermek amacıyla Çin ve Hong Konglu bazı yetkililere yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını imzalamasından sonra Çin'in Amerika'ya misilleme yapmaktan kaçındığını yazıyor. Habere göre gerek Çinli gerekse Amerikalı yetkililer, önümüzdeki haftalarda kısmı ticaret anlaşmasına imza atılabileceği konusunda iyimser olduklarını ifade etti. Trump'ın Çin'in içişlerine müdahale olarak kabul ettiği tasarıyı imzalaması, en azından şimdilik Çin cephesinden ciddi bir tepkiyle karşılanmadı. Çinli yetkililer, tam tersine, ticaret müzakerelerin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Pekin'den gelen bir başka ifade de Başkan Trump imzaladığı yasayı uygulamaya sokmadığı sürece Çin'in ticaret anlaşmasına varılması yolunda ilerleme kaydetmeye istekli olması. Gerek Pekin gerekse Washington, jeopolitik meseleleri ticari meselelerden ayrı tutmaya çalışıyor. Trump Yönetimi'ne göre Pekin eğer çıkarına olacağına ikna olursa Washington'la başka konularda yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen ticaret anlaşmasına imza atabilir.

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