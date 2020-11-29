29 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

29 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

İŞTE 29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.

Türkiye'de dün (28 Kasım) koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 103 olarak açıklanmıştı.





