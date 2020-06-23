Çocuklar için 29 Kolay Saç Örgüsü Modeli

Kız çocukları için süslenmek ve sevimli görünmek oldukça önemlidir. Her sabah kızını prensesler gibi göstermek isteyen anneler için ise kızlarını süslemek adeta bir görev haline gelmiştir. Ancak her sabah kızını okula hazırlayan anneler saç modeli bulmakta zorlanabilirler. Saç örgüsü modelleri bu konuda hem yapımının kolay olmasıyla hem de yaş gruplarına özel birçok modelin bulunmasıyla bu konuda annelerin imdadına yetişir. Uzun Saça Örgü Modelleri 1. Derli toplu saç örgüsü Bu saç modeli ile uzun saç meraklısı kız çocuğunuz oldukça sevimli görünecektir. Size düşen çocuğunuzun elbisesine uygun bir toka ile örgüyü süslemek. Kızınızın saçını ortadan ikiye düzgün bir şekilde ayırın.

Üst taraftan üçlü örgü ile sıkı bir şekilde örün.

Orta kısma geldiğinizde saçı üçlü örgü ile örmek yerine bükün.

Saçı uçlarına kadar bükün.

Saç uçlarına kurdele takın. 2. Örgülü at kuyruğu Saçını topuz yapmak yerine bağlamayı seven çocuklara çok yakışan bu toplu saç modeliyle kızınızı okula hazırlayabilirsiniz. Kızınızın saçını arkaya doğru tarayarak toplayın.

Küçük bir tutam saçı örerek tokanın etrafında dolayın. 3. Tek taraflı örgü Yapılışı oldukça kolay olan bu örgü modelini çocuğunuz kendisi bile kolaylıkla yapabilir. Kızınızın saçını ortadan ayırın.

Sağ tarafa doğru tarayın.

Sağ tarafa ayırdığınız saçı mısır örgüsü ile örün. Mısır örgüsü bilmiyorsanız üçlü örgü ile örün.

Uç kısmına lastik ya da kurdele takın. 4. Sütçü kız örgüsü Kız çocuklarını masum birer prensese çevirmek isteyen anneler, bu saç örgüsü tam da size göre. Yapımı kolay olan bu saç örgüsünü isterseniz çiçeklerle taçlandırabilirsiniz. Çocuğunuzun saçını ortadan ikiye ayırın.

Ayırdığınız taraflardan birini düz örgü, diğerini de ters örgü örün.

Tepede örgüleri birleştirin. 5. İkili örgü Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu örgü modelini çocuklarımıza da uygulayabiliriz. İsterseniz resimdeki gibi kurdele yardımıyla renk katabilirsiniz.

Saçı ortadan ikiye ayırın.

İki tarafı da üçlü örgü ile örün. Üçlü örgü örerken salaş bırakmanız saç örgüsünün farklı görünmesini sağlayacaktır. 6. Çoklu örgü Saçı hem modern hem de okul için uygun olsun isteyen kız çocukları bu modeli çok sevecektir. Basit çocuk saç modellerinden biri olan bu modeli yapmak için tek ihtiyacınız bolca lastik. Saçı geriye doğru tarayın.

Tüm saçı ince ince örün.

Ördüğünüz saçı arka tarafta bir araya getirerek bağlayın. 7. İki taraflı saç örgüsü Geçmiş yılların çizgi filmlerindeki tatlı kızları hatırlatan bu örgü modeli, okul için saç örgü modelleri arasında yapılışı en kolay olanıdır. Kızınızın saçını ortadan ikiye ayırın.

Üçlü örgü ile örün.

Örgüyü saçın ortasına geldiğinizde bitirin.

Kurdele ile örgünüzü tamamlayın. 8. Kurdeleli örgü Kurdele ile süslenen saç modelleri kızınızı okula hazırlarken masum bir görüntüye bürünmesini sağlayacaktır. Kızınızın saçını tek tarafa kalın bir şekilde ters örgü örün.

Örgünün orta kısmını kurdele ile süsleyin. 9. Hollanda örgüsü Büyükler kadar küçüklerin de sevdiği bu saç modeli, yapımı en kolay olan modellerden biridir. Saçı üstten başlayarak arkaya doğru örün.

Hollanda örgüsü yaparken, saçı üçlü örgü ile örmeniz gerekir. Ancak üçlü örgüde üstten attığınız saçı, Hollanda örgüsünde arkadan atmanız gerekir. 10. Papatyalı örgü Kız çocukları için saç örgüsü dendiğinde akla kuşkusuz çiçekli tokalar gelir. Siz de sıradan bir örgüye bile çeşitli tokalarla farklılık katabilirsiniz. Kızınızın saçını iki tarafa ayırın.

Üçlü örgü ile en uca kadar örün.

İki tarafa ayırdığınız örgüyü birleştirerek çoklu örgü görüntüsü elde edebilirsiniz. 11. Simetrik örgü Örgü çeşitleri içinde çok uğraşılmış gibi görünen ama aslında yapımı en kolay olan model budur. Saçı ortadan ikiye ayırın.

Ön taraftan iki eşit parça alarak toka takın ve ortaya kadar örün.

Aynı işlemi alt tarafta da yapın.

Tüm örgüleri görseldeki gibi ortada birleştirerek bir kez daha örün. 12. Ön örgülü at kuyruğu Kız çocuklarının asla "hayır" diyemeyeceği bu saç modeli okul gösterileri ya da partiler için oldukça uygundur. Saçın önünden bir tutam alarak örün.

Arkadaki saçı at kuyruğu olacak şekilde tokalayın.

Bir tutam saçı tokanın etrafında dolayarak at kuyruğu görüntüsünü tamamlayın. 13. Sahte örgü Saçı örmeye zamanınız olmadığında tokalar yardımıyla örgü görüntüsü elde edebilirsiniz. Saçı arkadan bağlayın.

Bir tutam saçı tokanın etrafında dolayarak tokayı gizleyin.

Saç uçlarına belli aralıklarla tokalar takın. 14. Alt örgü bağlama Saçı bağlarken farklılık katabilmek için alt kısımda yapacağınız örgü yeterli olacaktır.

Saçı önden başlayarak arkaya doğru örün.

Ördüğünüz kısım dışındaki saçı bağlayın.

Örgünüzü alttan başlayarak bağladığınız kısımda dolandırın. 15. Salaş örgü Saç modelleri içinde dağınık durarak farkını ortaya koyan bu saç modelinin yapımı zor görünebilir. Ama aslında çok basit bir taktikle resimdeki gibi bir görünüm elde etmek mümkün. Saçı şakak kısmından örün ve örgüyü genişleterek büyütün.

Bir alt kısımdan bir daha saçı örün ve genişletin.

Aynı işlemi en aşağıya kadar tekrar edin.

Uç kısımlara toka takın. 16. İkili Hollanda örgüsü İkili saç örgülerinin kurdele ile ya da renkli postişlerle süslemek kız çocuklarını çok mutlu eder. Saçı ortadan ikiye ayırın.

İster kurdele ile isterseniz de kurdelesiz saçı Hollanda örgüsü ile örün.

Hollanda örgüsü yaparken üstten atılması gereken saçın bu modelde ortadan atılması gerektiğini unutmayın. 17. Simetrik saç örgüsü Yetenekli annelerin bayılarak yapacağı bu saç modelini çocuklar da çok sevecek. Üst kısımdan saç alın. Örgü örün.

Örgü örerken 2 defada bir saç bırakın.

Örme işlemi bittikten sonra saçı ikili bağlayın. Topuz Saç Örgüleri 1. Yan topuz örgü Büyük küçük herkesin severek kullandığı yan topuz örgüsü, hem çok havalıdır hem de yapımı çok kolaydır. Saçı tek taraftan başlayarak örün.

Ördüğünüz saçı resimdeki gibi tek tarafa getirerek çiçek şeklinde topuz görüntüsü elde edin. 2. Balerin topuzu Bu modeli kız çocukları çok seviyor. Yapımı kolay olmasının yanında adeta kuaförden çıkmışçasına özenli gösteriyor. Kızınızın saçını önden bir tutam saç bırakarak üst tarafta toplayın.

Topladığınız yere balerin tokası takın.

Ön tarafta bıraktığınız bir tutam saçı üçlü örün ve balerin tokasının etrafında sarın. 3. Arka saç örgüsü Önden basit bir topuz olarak görünen bu model, arkadan bakıldığında kızınızı oldukça havalı gösterecektir. Bu saç modeli özellikle doğum günü ya da şenlikler için uygundur. Kızınızın başını ön tarafa doğru eğin.

Arka kısma örgü yapın.

Artan kısmı ise topuz yapın. 4. Üçlü örgü topuz Üçlü örgülü topuz modelini yaparak harika bir görünüm ortaya çıkarabilir, çok fazla zaman harcamadan kızınızın saçını kolayca şekillendirebilirsiniz. Saçı üstten, alttan ve ortadan olmak üzere 3 bölüme ayırın.

Her bölümü ayrı ayrı üçlü örgü ile örün.

Bükerek topuz haline getirim ve tel tokalar ile tutturun. 5. Örgülü balerin topuzu Örgülü balerin topuzu modeli çocuğunuzu özel günlere hazırlarken yapabileceğiniz oldukça şık bir modeldir. Yapım aşamasında balerin tokasına ihtiyacınız vardır.