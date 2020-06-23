Çocuklar için 29 Kolay Saç Örgüsü Modeli

Kız çocukları için süslenmek ve sevimli görünmek oldukça önemlidir. Her sabah kızını prensesler gibi göstermek isteyen anneler için ise kızlarını süslemek adeta bir görev haline gelmiştir. Ancak her sabah kızını okula hazırlayan anneler saç modeli bulmakta zorlanabilirler. Saç örgüsü modelleri bu konuda hem yapımının kolay olmasıyla hem de yaş gruplarına özel birçok modelin bulunmasıyla bu konuda annelerin imdadına yetişir.
Uzun Saça Örgü Modelleri
1. Derli toplu saç örgüsü
Bu saç modeli ile uzun saç meraklısı kız çocuğunuz oldukça sevimli görünecektir. Size düşen çocuğunuzun elbisesine uygun bir toka ile örgüyü süslemek.
- Kızınızın saçını ortadan ikiye düzgün bir şekilde ayırın.
- Üst taraftan üçlü örgü ile sıkı bir şekilde örün.
- Orta kısma geldiğinizde saçı üçlü örgü ile örmek yerine bükün.
- Saçı uçlarına kadar bükün.
- Saç uçlarına kurdele takın.
2. Örgülü at kuyruğu
Saçını topuz yapmak yerine bağlamayı seven çocuklara çok yakışan bu toplu saç modeliyle kızınızı okula hazırlayabilirsiniz.
- Kızınızın saçını arkaya doğru tarayarak toplayın.
- Küçük bir tutam saçı örerek tokanın etrafında dolayın.
3. Tek taraflı örgü
Yapılışı oldukça kolay olan bu örgü modelini çocuğunuz kendisi bile kolaylıkla yapabilir.
- Kızınızın saçını ortadan ayırın.
- Sağ tarafa doğru tarayın.
- Sağ tarafa ayırdığınız saçı mısır örgüsü ile örün. Mısır örgüsü bilmiyorsanız üçlü örgü ile örün.
- Uç kısmına lastik ya da kurdele takın.
4. Sütçü kız örgüsü
Kız çocuklarını masum birer prensese çevirmek isteyen anneler, bu saç örgüsü tam da size göre. Yapımı kolay olan bu saç örgüsünü isterseniz çiçeklerle taçlandırabilirsiniz.
- Çocuğunuzun saçını ortadan ikiye ayırın.
- Ayırdığınız taraflardan birini düz örgü, diğerini de ters örgü örün.
- Tepede örgüleri birleştirin.
5. İkili örgü
Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu örgü modelini çocuklarımıza da uygulayabiliriz. İsterseniz resimdeki gibi kurdele yardımıyla renk katabilirsiniz.
- Saçı ortadan ikiye ayırın.
- İki tarafı da üçlü örgü ile örün. Üçlü örgü örerken salaş bırakmanız saç örgüsünün farklı görünmesini sağlayacaktır.
6. Çoklu örgü
Saçı hem modern hem de okul için uygun olsun isteyen kız çocukları bu modeli çok sevecektir. Basit çocuk saç modellerinden biri olan bu modeli yapmak için tek ihtiyacınız bolca lastik.
- Saçı geriye doğru tarayın.
- Tüm saçı ince ince örün.
- Ördüğünüz saçı arka tarafta bir araya getirerek bağlayın.
7. İki taraflı saç örgüsü
Geçmiş yılların çizgi filmlerindeki tatlı kızları hatırlatan bu örgü modeli, okul için saç örgü modelleri arasında yapılışı en kolay olanıdır.
- Kızınızın saçını ortadan ikiye ayırın.
- Üçlü örgü ile örün.
- Örgüyü saçın ortasına geldiğinizde bitirin.
- Kurdele ile örgünüzü tamamlayın.
8. Kurdeleli örgü
Kurdele ile süslenen saç modelleri kızınızı okula hazırlarken masum bir görüntüye bürünmesini sağlayacaktır.
- Kızınızın saçını tek tarafa kalın bir şekilde ters örgü örün.
- Örgünün orta kısmını kurdele ile süsleyin.
9. Hollanda örgüsü
Büyükler kadar küçüklerin de sevdiği bu saç modeli, yapımı en kolay olan modellerden biridir.
- Saçı üstten başlayarak arkaya doğru örün.
- Hollanda örgüsü yaparken, saçı üçlü örgü ile örmeniz gerekir. Ancak üçlü örgüde üstten attığınız saçı, Hollanda örgüsünde arkadan atmanız gerekir.
10. Papatyalı örgü
Kız çocukları için saç örgüsü dendiğinde akla kuşkusuz çiçekli tokalar gelir. Siz de sıradan bir örgüye bile çeşitli tokalarla farklılık katabilirsiniz.
- Kızınızın saçını iki tarafa ayırın.
- Üçlü örgü ile en uca kadar örün.
- İki tarafa ayırdığınız örgüyü birleştirerek çoklu örgü görüntüsü elde edebilirsiniz.
11. Simetrik örgü
Örgü çeşitleri içinde çok uğraşılmış gibi görünen ama aslında yapımı en kolay olan model budur.
- Saçı ortadan ikiye ayırın.
- Ön taraftan iki eşit parça alarak toka takın ve ortaya kadar örün.
- Aynı işlemi alt tarafta da yapın.
- Tüm örgüleri görseldeki gibi ortada birleştirerek bir kez daha örün.
12. Ön örgülü at kuyruğu
Kız çocuklarının asla "hayır" diyemeyeceği bu saç modeli okul gösterileri ya da partiler için oldukça uygundur.
- Saçın önünden bir tutam alarak örün.
- Arkadaki saçı at kuyruğu olacak şekilde tokalayın.
- Bir tutam saçı tokanın etrafında dolayarak at kuyruğu görüntüsünü tamamlayın.
13. Sahte örgü
Saçı örmeye zamanınız olmadığında tokalar yardımıyla örgü görüntüsü elde edebilirsiniz.
- Saçı arkadan bağlayın.
- Bir tutam saçı tokanın etrafında dolayarak tokayı gizleyin.
- Saç uçlarına belli aralıklarla tokalar takın.
14. Alt örgü bağlama
Saçı bağlarken farklılık katabilmek için alt kısımda yapacağınız örgü yeterli olacaktır.
- Saçı önden başlayarak arkaya doğru örün.
- Ördüğünüz kısım dışındaki saçı bağlayın.
- Örgünüzü alttan başlayarak bağladığınız kısımda dolandırın.
15. Salaş örgü
Saç modelleri içinde dağınık durarak farkını ortaya koyan bu saç modelinin yapımı zor görünebilir. Ama aslında çok basit bir taktikle resimdeki gibi bir görünüm elde etmek mümkün.
- Saçı şakak kısmından örün ve örgüyü genişleterek büyütün.
- Bir alt kısımdan bir daha saçı örün ve genişletin.
- Aynı işlemi en aşağıya kadar tekrar edin.
- Uç kısımlara toka takın.
16. İkili Hollanda örgüsü
İkili saç örgülerinin kurdele ile ya da renkli postişlerle süslemek kız çocuklarını çok mutlu eder.
- Saçı ortadan ikiye ayırın.
- İster kurdele ile isterseniz de kurdelesiz saçı Hollanda örgüsü ile örün.
- Hollanda örgüsü yaparken üstten atılması gereken saçın bu modelde ortadan atılması gerektiğini unutmayın.
17. Simetrik saç örgüsü
Yetenekli annelerin bayılarak yapacağı bu saç modelini çocuklar da çok sevecek.
- Üst kısımdan saç alın. Örgü örün.
- Örgü örerken 2 defada bir saç bırakın.
- Örme işlemi bittikten sonra saçı ikili bağlayın.
Topuz Saç Örgüleri
1. Yan topuz örgü
Büyük küçük herkesin severek kullandığı yan topuz örgüsü, hem çok havalıdır hem de yapımı çok kolaydır.
- Saçı tek taraftan başlayarak örün.
- Ördüğünüz saçı resimdeki gibi tek tarafa getirerek çiçek şeklinde topuz görüntüsü elde edin.
2. Balerin topuzu
Bu modeli kız çocukları çok seviyor. Yapımı kolay olmasının yanında adeta kuaförden çıkmışçasına özenli gösteriyor.
- Kızınızın saçını önden bir tutam saç bırakarak üst tarafta toplayın.
- Topladığınız yere balerin tokası takın.
- Ön tarafta bıraktığınız bir tutam saçı üçlü örün ve balerin tokasının etrafında sarın.
3. Arka saç örgüsü
Önden basit bir topuz olarak görünen bu model, arkadan bakıldığında kızınızı oldukça havalı gösterecektir. Bu saç modeli özellikle doğum günü ya da şenlikler için uygundur.
- Kızınızın başını ön tarafa doğru eğin.
- Arka kısma örgü yapın.
- Artan kısmı ise topuz yapın.
4. Üçlü örgü topuz
Üçlü örgülü topuz modelini yaparak harika bir görünüm ortaya çıkarabilir, çok fazla zaman harcamadan kızınızın saçını kolayca şekillendirebilirsiniz.
- Saçı üstten, alttan ve ortadan olmak üzere 3 bölüme ayırın.
- Her bölümü ayrı ayrı üçlü örgü ile örün.
- Bükerek topuz haline getirim ve tel tokalar ile tutturun.
5. Örgülü balerin topuzu
Örgülü balerin topuzu modeli çocuğunuzu özel günlere hazırlarken yapabileceğiniz oldukça şık bir modeldir. Yapım aşamasında balerin tokasına ihtiyacınız vardır.
- Saçı tepeden bağlayın.
- Balerin tokasını takın.
- Bir tutam saç ayırarak topuz görünümü yapın.
- Ayırdığınız tutamı örerek topuzun etrafında sarın.
6. İnce örgülü topuz
Özel günlere çocuklarını hazırlarken model arayışında olan anneler için bu model oldukça pratiktir. Pratikliğin yanında görsel açıdan da çok şıktır.
- Ön taraflardan ikişer tane orta kalınlıkta saç bırakın.
- Arka kısımdaki saçı alttan toplayın.
- Önde bıraktığınız saçı örün ve topuzun etrafında sarın.
7. Çoklu örgülü saç
Çoklu örgülerle yapılmış saç kurdele ile tamamlandığında farklı bir görüntü sergiliyor.
- Saçı görseldeki gibi ayırın.
- Ön kısımı bağlayın.
- Bağladığınız kısmı ikiye ayırıp örün.
- Ardından sağdaki ve soldaki saçı da ikişer ikişer ayırarak örün.
- Örgünün birleşim yerini topuz yaparak kurdele takın.
**Daha farklı topuz saç modellerini incelemek için: En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade
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Açık Saça Örgü Modelleri
1. Ön saç örgüsü
Kısa saçlı kızınızın saçının önüne yapacağınız iki küçük örgü, çocuğunuza farklılık katacaktır. Nasıl bir örgü istediğinize karar vererek sevimli bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Saçı ortadan ayırın.
- İki tarafa da ince birer örgü örün.
- Örgünün iki ucunu da renkli tokalar ile süsleyin.
2. Tek taraflı saç örgüsü
Kim demiş "kısa saça örgü olmaz" diye? Aksine kısa saça farklılık katabilmek adına küçük örgülerden yardım alabilirsiniz.
- Saçı ortadan düzgün bir şekilde ikiye ayırın.
- Tek tarafı üç küçük tutama ayırın.
- Ayırdığınız her tutamı ayrı ayrı örün ve toka takın.
3. Kurdeleli örgü
Bu saç modeli uzun saçlı kız çocuklarına oldukça yakışır. Kurdeleyi ise örgü ucuna bağlamanız öğrenci görüntüsünün tamamlayıcısı olacaktır.
- Saçtan bir tutam alarak şelale örgü yapın.
- Arka kısma geldiğinizde üçlü örgü ile devam edin.
- Kurdele takarak görünümü tamamlayın.
4. Taç örgü
Taç örgü modeli, küçük prenseslerin her zaman çok sevdiği örgüler arasında yer almaktadır. Bir zamanların modası olan bu modeli yaparken kurdele takarak kızınızı görseldeki gibi bir prensese dönüştürebilirsiniz.
- Saçı sağdan sola doğru kalın ve taç şeklinde örün.
- Örgü yaparken yalnızca arka taraftan saç alın.
- Arka tarafı isterseniz açık bırakın isterseniz de toplayın.
5. Açık saç örgüsü
Bazı kız anneleri, çocuğunu bir yere hazırlarken saçı bağlamak yerine açık bırakmayı tercih ediyor. Saçın göz önüne düşüp çocuğunuzu rahatsız etmesini engellemek için küçük bir örgü yapabilirsiniz.
- Kızınızın saçını düzgünce tarayın.
- Sol tarafa doğru ayırdığınız saçı şelale örgüsüyle örün. Toka ile tutturun.
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