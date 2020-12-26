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29 köpek boş arazide baygın bulundu

26.12.2020 21:26 | Son Güncelleme:
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29 köpek boş arazide baygın bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde 29 köpek baygın halde bulundu. Köpekler, Zile Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karayün köyünde yaşayanlar, sabah saatlerinde boş arazide hareketsiz halde yatan 29 köpek buldu. Köpeklerin öldüğünü zanneden köylüler durumu jandarmaya haber verdi.

Köye gelen jandarma ekipleri ve Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin baygın olduğunu belirledi. Köpekler, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.

Köpeklerin uyuşturulup, boş araziye bırakıldığını söyleyen Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Uyuşturulmuş haldeki 29 köpek ölü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler, buraya getirildi, tedavileri yapıldı. Şu anda durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Jandarma şu anda tahkikat yapıyor. Kolluk kuvvetleri GSM vericilerinden ve güvenlik kameralarından bunu yapanları tespit etti. Bu daha sonra medyaya açıklanacak. Bu hayvanları ise sahiplendireceğiz" dedi

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavileri yapılan köpeklerin genel durumunun iyi olduğu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş ise, "Bir köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini burada yapacağız. Hayati tehlikesi olan bir köpeğimiz şu an yok" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpekleri bırakan kişi ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı. (DHA)

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