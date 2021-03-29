29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritasını paylaştı. Haritaya göre Türkiye'de 58 ilde Cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yine aynı şekilde haritada tek mavi renk olarak Şırnak kaldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."

İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. pic.twitter.com/jBnZGPNbwq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.

