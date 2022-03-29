29 Mart Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinin sonucu merak konusu oldu. Peki 29 Mart Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

29 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto ve diğer çekilişlerin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz. Bağlantıda, sağ üst kısımdan tarih seçimi yaparak istediğiniz güne ait sonuçları sorgulayabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekiliş tahmini 15-20 dakika içerisinde tamamlanacak ve sonuçlar internet üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

