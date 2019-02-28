29 Mart Yaklaştıkça Brexit Gerilimi Artıyor

Avrupa Birliği’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere’nin birlikten ayrılma görüşmelerinde fazladan zamana değil kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz ile bir araya gelen Barnier, Brexit sürecinde olası bir uzatmanın İngiltere Parlamentosu’nda sorunu ertelemek yerine çözmeye hizmet etmesi gerektiğine işaret etti.

AB ile İngiltere’nin bazı konuları netleştirmek için çalıştığını belirten Michel Barnier, çekilme anlaşmasını yeniden müzakere açmayacaklarını ve ‘backstop’ mekanizmasını değiştirmeyeceklerini vurguladı. ‘Backstop’, Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziksel sınır oluşturulmasının önlenmesini amaçlıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, İngiltere sorunsuz bir ayrılık için süreci uzatmak istiyorsa, bunu destekleyeceklerini belirtti ancak, Brexit’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce gerçekleşmesi gerektiğine de dikkat çekti. Kurz, “AB’den ayrılmak isteyen bir ülkenin AP seçimlerine girmesi bence saçmadan da öte olur” dedi.