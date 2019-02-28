HABER

29 Mart Yaklaştıkça Brexit Gerilimi Artıyor

28.02.2019 19:19 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere’nin birlikten ayrılma görüşmelerinde fazladan zamana değil kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi

29 Mart Yaklaştıkça Brexit Gerilimi Artıyor

Avrupa Birliği’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere’nin birlikten ayrılma görüşmelerinde fazladan zamana değil kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz ile bir araya gelen Barnier, Brexit sürecinde olası bir uzatmanın İngiltere Parlamentosu’nda sorunu ertelemek yerine çözmeye hizmet etmesi gerektiğine işaret etti.

AB ile İngiltere’nin bazı konuları netleştirmek için çalıştığını belirten Michel Barnier, çekilme anlaşmasını yeniden müzakere açmayacaklarını ve ‘backstop’ mekanizmasını değiştirmeyeceklerini vurguladı. ‘Backstop’, Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziksel sınır oluşturulmasının önlenmesini amaçlıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, İngiltere sorunsuz bir ayrılık için süreci uzatmak istiyorsa, bunu destekleyeceklerini belirtti ancak, Brexit’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce gerçekleşmesi gerektiğine de dikkat çekti. Kurz, “AB’den ayrılmak isteyen bir ülkenin AP seçimlerine girmesi bence saçmadan da öte olur” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart’ta sona ermesi beklenen AB’den çıkış tarihini erteleyen bir teklifi milletvekillerine sundu. Erteleme süreci uzarsa, İngiltere 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak AP seçimlerine katılmak zorunda.

İrlandalılara da, Brexit sonrası yaşanabilecek zorluklarla ilgili şimdiden uyarılar gelmeye başladı. İrlandalı sürücülerden, Kuzey İrlanda’ya geçerken özel bir sigorta belgesi isteneceği bildirildi.

İrlanda Motorlu Taşıtlar Sigorta Bürosu, uluslararası olarak tanınan 1 milyondan fazla “Yeşil Kart” başvuru belgesinin sigorta şirketlerine dağıtıldığını duyurdu.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Kıbrıs Rum Kesimi Açıklarında En Büyük 3. Doğalgaz Rezervi BulunduKıbrıs Rum Kesimi Açıklarında En Büyük 3. Doğalgaz Rezervi Bulundu
İmamoğlu: ‘İstanbul’da Yoksulluk Yolsuzluk ve İhanet Var’İmamoğlu: ‘İstanbul’da Yoksulluk Yolsuzluk ve İhanet Var’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den Suriye raporu! Çok önemli terör örgütü detayı

BM'den Suriye raporu! Çok önemli terör örgütü detayı

iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf

iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf

'Mısır'daki tren kazasının nedeni makinist kavgası'

Korkunç kazanın nedeni makinist kavgası mı?

Venezeula Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Kim Jong-un'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik açıklama!

Kritik görüşmeyle ilgili Trump'tan flaş açıklama

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.