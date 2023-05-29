29 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde İETT otobüs, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay bedava mı?

29 Mayıs Pazartesi İstanbul'da İETT ücretsiz mi, sorusuna ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Bugün İstanbul'da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar metro, otobüs, metrobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olması durumuna ilişkin gelişmleeri yakından takip ediyorlar. Peki, bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbulda İETT bedava mı? İşte detaylar...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

İBB BÖYLE DUYURDU

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."

