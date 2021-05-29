29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 29 Mayıs Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs salgını sürerken vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma sürecinin ardından koronavirüs vaka sayılarında önemli oranda bir azalma yaşandı. Vatandaşların beklediği Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs Türkiye güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Peki bugün kaç vaka, kaç hasta ve kaç vefat var?

29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! İŞTE 29 MAYIS TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYILARI...

29 Mayıs 2021 günü Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Covid-19 testi yapıldı. 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 605 olarak kaydedildi. Bugün 11 bin 180 kişi iyileşti ve toplam ağır hasta sayısı bin 391 olarak kaydedildi. Yatak doluluk oranı %49,1 olarak ifade edildi.

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU





27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU





