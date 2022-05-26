29 Mayıs mesajları 2022! En yeni, en anlamlı resimli 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri

29 Mayıs mesajları, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan bu anlamlı gün için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi şimdiden arama motorlarında en yeni, en anlamlı resimli 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri ile ilgili sorgulama yapıyor. 29 Mayıs mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 MAYIS MESAJLARI

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un Fethini kutluyorum.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 569. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ

Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.

İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.

İSTANBUL FETHİNİN KAÇINCI SENESİ?

Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. 2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi olarak biliniyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bu yıl pazar gününe denk geliyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resm

