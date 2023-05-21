29 Mayıs okullar tatil mi 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonrası okullar tatil olacak mı? Öğrencilerin gözü bu haberde!

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sebebiyle 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. 29 Mayıs okul tatili açıklaması için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de. İşte ayrıntılar...

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi günün de okulların tatil edilmesi bekleniyor. Fakat konuya dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bilindiği üzere, Bakan Özer, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONRASI OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 29 Mayıs için okul tatili açıklaması yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

