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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs seçim sonrası kamu çalışanları izinli mi olacak, seçim tatili kaç gün? Özel sektör ve kamuda son durum!

25.05.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ile merak edilen soru yanıt buldu. Seçimlerde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini anımsatan Bakan Özer 'seçim tatili' açıklamasında bulundu. Öğrenci ve veliler Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur yaklaşırken "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 29 Mayıs seçim sonrası kamu çalışanları izinli mi olacak, seçim tatili kaç gün? İşte seçim sonrası okul, özel sektör ve kamuda son durum...

29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs seçim sonrası kamu çalışanları izinli mi olacak, seçim tatili kaç gün? Özel sektör ve kamuda son durum!

29 Mayıs okullar tatil mi? 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs 2023 Pazartesi gününe ilişkin detaylar belli oldu. 29 Mayıs'ta okullar tatil edildi. 29 Mayıs okul tatili ve özel sektör ile kamu çalışanlarının durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil edildi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.

29 MAYIS KAMUDA ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

Bakan Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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