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29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor?

26.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermişti. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor?

29 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Birçok kişi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan bu anlamlı güne ilişkin; 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi olarak biliniyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bu yıl pazar gününe denk geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu; İstanbul’da toplu taşımanın İstanbul’un fethi dolayısıyla 29 Mayıs’ta ücretsiz olacağını duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbullular...
13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize…"

29 Mayıs İstanbul'un fethi

29 Mayıs İstanbul'un fethi

İSTANBUL FETHİNİN KAÇINCI SENESİ?

Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. 2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.

İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

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İstanbul
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