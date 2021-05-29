29 Mayıs son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kıyı şeridinde etkili olan depremler, geçtiğimiz aya göre azalış gösterirken kendini ara ara hissettirmeye devam ediyor. 29 Mayıs gecesi kaydedilen depremler arasında büyüklüğü 3’ü geçen bir deprem meydana gelmedi.

DÜNYADA SON DEPREMLER

29 Mayıs gece saatlerinde, Japonya’da 5.5 ve 5.3 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi. Fukuşima merkezli kaydedilen iki depremde de can ve mal kaybına rastlanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkezi ve gerçekleşme saatleri yer alıyor. 29 Mayıs tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





