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29 Mayıs son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Akdeniz ve Ege kıyılarında devam eden depremler, 29 Mayıs Cumartesi günü de kendini gösterdi. Oniki Adalar merkezli depremler, hareketliliğini yitirdi. Bugün gece saatlerinde şiddeti büyük depremler gözlemlenmezken, sadece Ege Denizi merkezli olarak gece saat 04:27 ve 06:59 civarında iki ayrı 2.9 şiddetinde deprem kaydedildi.

29 Mayıs son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kıyı şeridinde etkili olan depremler, geçtiğimiz aya göre azalış gösterirken kendini ara ara hissettirmeye devam ediyor. 29 Mayıs gecesi kaydedilen depremler arasında büyüklüğü 3’ü geçen bir deprem meydana gelmedi.

DÜNYADA SON DEPREMLER
29 Mayıs gece saatlerinde, Japonya’da 5.5 ve 5.3 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi. Fukuşima merkezli kaydedilen iki depremde de can ve mal kaybına rastlanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkezi ve gerçekleşme saatleri yer alıyor. 29 Mayıs tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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