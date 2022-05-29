29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüsler mi bedava mı? 29 Mayıs'ta İETT, Marmaray, Metrobüs, Metro ücretsiz mi?

29 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte otobüs, metro, marmaray ve metrobüsün ücretsiz olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. 29 Mayıs hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. İstanbul'un fethi dünyanın unutamadığı bir olaydır. Bu günde yani 29 Mayıs'ta vatandaşlar toplu taşımanın bedava mı yoksa ücretli mi olduğunu araştırıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte detaylar...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklama yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan geldi. Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Aziz İstanbullular, 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir, bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor.

İSTANBUL FETHİNİN KAÇINCI YILI?

Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. 2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.

