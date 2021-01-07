29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

Araç plakası kullanılarak aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir. Bunun yanı sıra polis ya da yetkili birimler plaka kodu aracılığıyla araç hakkında gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Bu nedenle plaka tabelaları, araçların ön ve arka bölümlerine kolay bir biçimde görülecek şekilde yerleştirilir. Nitekim plaka üzerinde yer alan harf ve rakamların da görünmesine mani teşkil edecek bir durumun söz konusu olmaması gerekir. Bazı ülkeler benzer sayılabilecek plaka sistemleri kullansa da her ülkenin kendine has bir plaka sistemi vardır. Ülkemizde mevcut bulunan plaka sistemine göre, plakaların başında yer alan iki haneli sayı aracın çıkış yaptığı ili temsil eder. Bu sayının ardından gelen rakamlar ise aracın bağlı bulunduğu ilçeyi gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "29 plakası hangi il için kullanılır? 29 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

29 Nerenin Plakası?

29 araç plakası Gümüşhane iline aittir. Trafikte karşılaştığınız otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi araçların ön ve arka kısımlarında bulunan levhalarda 29 plaka imi gördüğünüz takdirde, aracın Gümüşhane iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. İlk 67 plaka kodu alfabetik, daha sonraki kodlar ise il olma tarihlerine göre sıralanır. Nitekim Gümüşhane'den önce gelen plaka kodu olan 28 Giresun iline, sonra gelen plaka kodu olan 30 ise Hakkari iline aittir. Bu sıralama aynı zamanda illerin alfabetik olarak sıralanışını da gösterir. İl plaka kodlarının yanı sıra plakalarda bulunan diğer harf ve rakamlarda aracın bağlı olduğu ilçeyi göstermesi açısından önemlidir. Gümüşhane'ye bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.