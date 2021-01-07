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29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

07.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

Plakalar, hem ülkemiz hem de diğer dünya ülkelerinde kullanılan trafik işaretlerinden biridir. Araçlara ilişkin çeşitli bilgilerin daha kolay bir biçimde takip edilebilmesini sağlayan plakalar, rakam ve harflerden meydana gelir. Her ülkenin kendine özgü bir plaka kodlaması vardır. Ülkemizde 81 il için 81 farklı il plaka kodu kullanılır. Peki 29 nerenin plakası olarak geçer? 29 nerenin plaka kodu?

Araç plakası kullanılarak aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir. Bunun yanı sıra polis ya da yetkili birimler plaka kodu aracılığıyla araç hakkında gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Bu nedenle plaka tabelaları, araçların ön ve arka bölümlerine kolay bir biçimde görülecek şekilde yerleştirilir. Nitekim plaka üzerinde yer alan harf ve rakamların da görünmesine mani teşkil edecek bir durumun söz konusu olmaması gerekir. Bazı ülkeler benzer sayılabilecek plaka sistemleri kullansa da her ülkenin kendine has bir plaka sistemi vardır. Ülkemizde mevcut bulunan plaka sistemine göre, plakaların başında yer alan iki haneli sayı aracın çıkış yaptığı ili temsil eder. Bu sayının ardından gelen rakamlar ise aracın bağlı bulunduğu ilçeyi gösterir. Yazımızın devamını inceleyerek "29 plakası hangi il için kullanılır? 29 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

29 Nerenin Plakası?

29 araç plakası Gümüşhane iline aittir. Trafikte karşılaştığınız otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi araçların ön ve arka kısımlarında bulunan levhalarda 29 plaka imi gördüğünüz takdirde, aracın Gümüşhane iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. İlk 67 plaka kodu alfabetik, daha sonraki kodlar ise il olma tarihlerine göre sıralanır. Nitekim Gümüşhane'den önce gelen plaka kodu olan 28 Giresun iline, sonra gelen plaka kodu olan 30 ise Hakkari iline aittir. Bu sıralama aynı zamanda illerin alfabetik olarak sıralanışını da gösterir. İl plaka kodlarının yanı sıra plakalarda bulunan diğer harf ve rakamlarda aracın bağlı olduğu ilçeyi göstermesi açısından önemlidir. Gümüşhane'ye bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Gümüşhane Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

29 AC ve AP 001 ile 999 arası
29 D 0001 ile 0045 arası
29 M 0001 ile 0250 arası
29 T 0001 ile 0250 arası

Gümüşhane Kelkit İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

29 AS ve AT 001 ile 999 arası
29 AY 001 ile 999 arası
29 M 0251 ile 0700 arası
29 T 0251 ile 0400 arası

Gümüşhane Şiran İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

29 AV ve AU 001 ile 999 arası
29 M 0901 ile 0999 arası
29 T 0401 ile 0500 arası

Gümüşhane Torul İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

29 DA 001 ile 999 arası
29 M 1201 ile 1399 arası

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