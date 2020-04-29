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  4. 29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 21:55 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti. İşte MPİ 29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 8, 12, 22, 32, 33 ve artı 10 olarak belirlendi.

29 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

sanstopu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak. (AA)

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