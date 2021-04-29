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29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

29.04.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerken Türkiye'nin güncel korona tablosunu duyuracak. Güncel kısıtlamaların gündeme gelmesi ile 29 Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, son dakika korona tablosu!

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

29 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 29 Nisan vaka sayısı, hasta sayısı, vefat eden sayısı bilgileri az sonra belli olacak. Öte yandan, Kabine Toplantısı kararları sonrası vaka sayıları daha da yakından takip edilmeye başladı. İşte, 29 Nisan korona tablosu...

29 NİSAN KORONA TABLOSU

29 Nisan koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

27 NİSAN KORONA TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-28 18.07.49

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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