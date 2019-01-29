29 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, 35 gündür kısmen kapalı kalan Amerikan hükümetinin dün açılmasıyla birlikte işbaşı yapan devlet memurlarının bir yandan bir aydan uzun süredir biriken işleri toparlamakla uğraşırken diğer yandan hükümetin üç hafta sonra yeniden kapanabileceği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Gazete, devlet memurlarının hükümetin kapalı kaldığı süre boyunca alamadıkları maaşlarının ancak birkaç hafta içinde geri ödeneceğini hatırlatıyor. Habere göre hükümet açılmasına rağmen devlet dairelerinin taşeronlarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerin kaldığı yerden yeniden başlaması, düşük gelirli kent, kasaba ve kırsal kesimlere yapılan yardımların yerine ulaşması, kış mevsimi şartları nedeniyle hasar gören ulusal parklardaki temizlik ve onarım çalışmalarının tamamlanması, günler sürecek.

Washington Post bugün ayrıca Amerika'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını yazıyor. Gazete, Amerika'nın Venezuela'nın devlet petrol şirketine yaptırım uygulamaya başladığını ve tüm Venezuela silahlı kuvvetlerinin Amerika'nın desteklediği Juan Guaido'ya bağlı olduklarını duyurmaları çağrısında bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ya da ülkenin yeni tanınan devlet başkanı Juan Guaido'ya zarar verebilecek her türlü girişimin ciddi şekilde karşılık bulacağını duyurdu. Bolton, bu karşılığın ne olacağı konusunda ayrıntıya girmedi, ancak Başkan Trump'ın her türlü seçeneği masada tuttuğunu söyledi. Amerika, Nicolas Maduro'yu baskı altında tutmak için şimdilik ekonomik ve diplomatik önlemlere başvuruyor. Savunma Bakanlığı ise Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için hazırlık yapmaları konusunda hiçbir talimat almadıklarını bildirdi.