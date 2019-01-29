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29 Ocak Amerikan Basınından Özetler

29.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

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29 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, 35 gündür kısmen kapalı kalan Amerikan hükümetinin dün açılmasıyla birlikte işbaşı yapan devlet memurlarının bir yandan bir aydan uzun süredir biriken işleri toparlamakla uğraşırken diğer yandan hükümetin üç hafta sonra yeniden kapanabileceği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Gazete, devlet memurlarının hükümetin kapalı kaldığı süre boyunca alamadıkları maaşlarının ancak birkaç hafta içinde geri ödeneceğini hatırlatıyor. Habere göre hükümet açılmasına rağmen devlet dairelerinin taşeronlarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerin kaldığı yerden yeniden başlaması, düşük gelirli kent, kasaba ve kırsal kesimlere yapılan yardımların yerine ulaşması, kış mevsimi şartları nedeniyle hasar gören ulusal parklardaki temizlik ve onarım çalışmalarının tamamlanması, günler sürecek.

Washington Post bugün ayrıca Amerika'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını yazıyor. Gazete, Amerika'nın Venezuela'nın devlet petrol şirketine yaptırım uygulamaya başladığını ve tüm Venezuela silahlı kuvvetlerinin Amerika'nın desteklediği Juan Guaido'ya bağlı olduklarını duyurmaları çağrısında bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ya da ülkenin yeni tanınan devlet başkanı Juan Guaido'ya zarar verebilecek her türlü girişimin ciddi şekilde karşılık bulacağını duyurdu. Bolton, bu karşılığın ne olacağı konusunda ayrıntıya girmedi, ancak Başkan Trump'ın her türlü seçeneği masada tuttuğunu söyledi. Amerika, Nicolas Maduro'yu baskı altında tutmak için şimdilik ekonomik ve diplomatik önlemlere başvuruyor. Savunma Bakanlığı ise Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için hazırlık yapmaları konusunda hiçbir talimat almadıklarını bildirdi.

New York Times ise Amerikalı yetkililerin Taleban'la yürüttüğü barış görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığını bildiriyor. Habere göre Amerika'nın Afganistan'daki baş müzakerecisi Zalmay Khalilzad, Taleban'la yürütülen geniş kapsamlı pazarlıklar doğrultusunda, örgütün ateşkes kararına uyması ve Afgan hükümetiyle doğrudan temasa geçmesi gibi ödünler vermek zorunda olduğunu kaydetti. Taleban, daha önce, Afgan hükümetiyle doğrudan muhatap olmayı reddediyordu. Khalilzad, Kabil'de New York Times'la yaptığı söyleşide, Taleban'ın, Afganistan'ın uluslararası terör örgütleri için bir daha asla bir platform haline gelmemesi amacıyla verdiği taahhütlerin Amerika'yı tatmin ettiğini söyledi. Khalilzad, bazı ayrıntılar henüz netleşmemiş olmakla birlikte Taleban'la bir anlaşma çerçevesi oluşturmayı başardıklarını belirtti. Taleban'la yürütülen barış görüşmeleri, dokuz yıldır sekteye uğruyordu. Bu nedenle Khalilzad'ın açıkladığı anlaşma çerçevesi, Amerika'nın dış siyasetini derinden değiştiren ve onbinlerce insanın hayatına mal olan savaşı sona erdirme yolunda atılan en somut adım olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Journal ise bugünden itibaren Amerika'nın kuzey, orta, orta batı ve kuzey Atlantik bölgelerini pençesi altına alan şiddetli soğuk ve yağışlı hava dalgasının hayati tehlikeye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Gazete, normalde Kuzey Kutbu'nda etkili olan soğuk havanın güneye inmesi nedeniyle Amerika'nın Tennessee ve Georgia gibi güney eyaletlerinin bile rekor soğuklarla mücadele etmek zorunca kalacağını bildiriyor. Habere göre Amerika'nın birçok eyaleti, son 20 yılın en düşük sıcaklıklarına maruz kalacak. Örneğin Chicago'da yarın en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 25 derecede seyretmesi, ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 50 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İklim bilimcilerin yaptıkları son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyindeki deniz buzullarının erimeye devam etmesi, atmosfere daha fazla ısı salınmasına neden oluyor. Bu da Kuzey Kutbu üzerindeki düşük basınç sisteminin dengesini bozuyor ve Kuzey Amerika üzerindeki jet rüzgarlarında daha fazla dalgalanmaya ve buzullardaki havanın güneye inmesine yol açıyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca Trump Yönetimi'nin Çin telekomünikasyon devi Huawei'ye yönelik bir dizi yeni kriminal suçlamada bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Amerika ve Çin arasında ticaretle ilgili görüşmelerin Washington'da başlamasına kısa süre kala federal savcıların Huawei'yi İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını çiğneme ve siber saldırılar ve geleneksel casusluk yöntemleriyle Amerikalı ortağının ticari sırlarını çalmakla suçladığını yazıyor. Habere göre Amerikalı yetkililer, Çin'in Amerikan firmalarının ticari sırlarına yönelik saldırılarının milyarlarca dolarlık zarara yol açtığını ve bunun, ulusal ve ekonomik güvenlik açısından ciddi bir tehdit unsuru olduğunu kaydediyor. New York'un Brooklyn bölgesi ve Washington eyaletindeki savcılık makamlarının yaptığı suçlamaların ayrıntıları, Adalet, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından 35 gündür kısmen kapalı olan Amerikan hükümetinın açıldığı gün açıklandı. FBI Başkanı Christopher Wray, yaptığı açıklamada, ”Huawei, Amerika'nın ve Amerikan firmalarının gelişmesini sağlayan ekonomik ilkelerle ters düşen hileli yöntemlere başvurdu. Suç unsuru barındıran bu tür davranışların ülkemizde yeri yoktur,” şeklinde konuştu. Huawei, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olmasına rağmen ürünlerinin Amerikan vatandaşları aleyhinde casusluk eylemlerinde kullanılabileceği şeklindeki Kongre raporu üzerine 2012 yılından itibaren Amerikan piyasalarında faaliyet göstermekten men edilmişti.

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