29 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın, Başkan Trump’ın Senato’daki yargı süreci çerçevesinde dün savunmanın yaptığı kapanış konuşmasından sonra görgü tanıklarının ifade vermesini engelleyecek sayıda oya sahip olmadığını söylediğini yazıyor. Habere göre McConnell, bu açıklamayı, kapalı kapılar ardında senatörlerle bir araya geldiği sırada yaptı. Demokrat Parti’nin azil duruşmasında tanık ifadelerinin alınmasını sağlaması için dört Cumhuriyetçi senatörü saflarına katması yeterli. Yargı sürecine görgü tanıklarının dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama Cuma günü yapılacak. Ancak oylamadan “evet” sonucu çıkması, tanıkların dinlenmesini garanti etmiyor. Bunun nedeni, Senato’nun her tanık için ayrı oylama yapacak olması. Mart ayında yayınlanacak kitabından, Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımı Bidenlar hakkında soruşturma açılması şartına bağlamasıyla ilgili bölümleri basına sızdırılan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Senato’da ifadesine başvurulan ilk yetkili olabilir. Bolton’un kitabının ayrıntılarının ortaya çıkmasından bu yana birkaç Cumhuriyetçi senatör tanık ifadelerinin alınması konusunda Demokrat Parti cephesine geçerken diğerleri, Bolton’a karşılık Joe Biden’ın Ukrayna enerji firması Burisma’nın yönetim kurulunda görev alan oğlu Hunter Biden’ın ifadesini talep ediyor. Gazete ayrıca duruşma kapsamında bugün ve yarın soru-cevap aşamasına geçileceğini yazıyor. Bugüne kadar iddia ve savunma makamını dinleyen senatörler şimdiyse Trump’ın avukatlarıyla savcılık görevi üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerine soru yöneltebilecek.

New York Times ise Başkan Trump’ın dün açıkladığı, uzun zamandır merakla beklenen Ortadoğu barış planına ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Trump’ın planının, İsrail’in birleşik Kudüs’un kontrolünü elinde tutmasını ve Batı Şeria’daki yerleşim birimlerini boşaltmak zorunda kalmamasını garanti altına aldığını yazıyor. Habere göre Trump, Filistinliler’e kısıtlı egemenlik sağlayacak bir devlet kurma şansı tanıyan plan çerçevesinde 50 milyar dolarlık uluslararası yatırım vaadinde bulunuyor. Trump ayrıca kurulması öngörülen Filistin devletinde büyükelçilik açmayı da gündeme getiriyor. Barış planını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla birlikte açıklayan Trump’a Filistin tarafından herhangi bir yetkilinin eşlik etmemesiyse gazeteye göre dikkat çekici. Filistin lideri Mahmut Abbas ise “komplo anlaşması” olarak nitelediği planı kınamakta gecikmedi. Abbas, planın, on yıllardır süren iki devletli çözüm arayışını şimdi her zamankinden daha da imkansız hale getirdiğini söyledi. Arap ülkelerinin plana verdikleri tepkilerse karışıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi, planın yıllardır süregelen sorunlara ciddi çözüm önerileri getirdiğini kaydederken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, daha suskun kalarak Başkan Trump’ın kapsamlı bir barış planı geliştirme çabalarının memnunlukla karşılandığını belirtmekle yetindi. Gazete, planın Filistin’den çok İsrail’in işine yarayacağı görüşünde. Bunun nedeni planın, Filistin’in ordusunun olmaması, İsrail’in denetiminde bazı şartları yerine getirmek zorunda bırakılması ve Hamas gibi örgütlerin dağıtılması gibi bazı koşullar dayatması.